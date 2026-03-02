https://ria.ru/20260302/bpla-2077758097.html
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 02.03.2026
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
На территории Сочи отменили угрозу атаки БПЛА