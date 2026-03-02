Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Новороссийске

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом в Новороссийске, повреждена кровля, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале

Как уточнил мэр, в городе продолжают отражать налет беспилотников. Обломки одного из них упали на многоэтажку, повреждена кровля.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. На место ЧП направили оперативные службы.

Кравченко добавил, что в случае необходимости на базе школы №29 будет развернут пункт временного размещения.