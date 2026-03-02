https://ria.ru/20260302/bpla-2077752449.html
Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Новороссийске
Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Новороссийске - РИА Новости, 02.03.2026
Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Новороссийске
Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом в Новороссийске, повреждена кровля, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:12:00+03:00
2026-03-02T00:12:00+03:00
2026-03-02T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260302/bpla-2077751462.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Новороссийске
Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Новороссийске, повреждена кровля