Обломки БПЛА упали на территории села в Краснодарском крае - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 02.03.2026
Обломки БПЛА упали на территории села в Краснодарском крае
Обломки БПЛА упали на территории села в Краснодарском крае
Обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества в селе Волконка Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
сочи
краснодарский край
сочи
Новости
происшествия, краснодарский край, сочи
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Сочи
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества в селе Волконка Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб.
"В селе Волконка Сочи обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества. Пострадавших нет. В одном из домов выбиты окна. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСочи
 
 
