Обломки БПЛА упали на территории села в Краснодарском крае
Обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества в селе Волконка Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
