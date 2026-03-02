Глава ВОЗ отреагировал на сообщения об ударе по больнице Ганди в Тегеране

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударе по больнице Ганди в Тегеране, заявил, что организация проверяет информацию.