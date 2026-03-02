Рейтинг@Mail.ru
Глава ВОЗ отреагировал на сообщения об ударе по больнице Ганди в Тегеране - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/bolnitsa-2077765402.html
Глава ВОЗ отреагировал на сообщения об ударе по больнице Ганди в Тегеране
Глава ВОЗ отреагировал на сообщения об ударе по больнице Ганди в Тегеране - РИА Новости, 02.03.2026
Глава ВОЗ отреагировал на сообщения об ударе по больнице Ганди в Тегеране
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударе по больнице... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:09:00+03:00
2026-03-02T03:09:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
израиль
тедрос адханом гебрейесус
воз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f858dcafefde7b2cbfefe3b414f7b9.jpg
https://ria.ru/20260302/mery-2077759646.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077757206.html
тегеран (город)
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fb1391e4d8626659878860b183c8b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), сша, израиль, тедрос адханом гебрейесус, воз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), США, Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава ВОЗ отреагировал на сообщения об ударе по больнице Ганди в Тегеране

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность сообщениями об ударе по больнице в Тегеране

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударе по больнице Ганди в Тегеране, заявил, что организация проверяет информацию.
Иранское агентство Tasnim ранее сообщило, что США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана.
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иордания предупредила Иран о готовности принять все меры для защиты
01:53
"Сообщения о повреждении больницы Ганди в Тегеране во время сегодняшней бомбардировки иранской столицы вызывают крайнюю обеспокоенность. ВОЗ работает над проверкой инцидента, но это служит напоминанием о необходимости принятия всех мер для предотвращения вовлечения медучреждений в продолжающийся конфликт", - написал Гебрейесус на странице в соцсети X.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: американская ПВО не справилась с ударами Ирана
01:03
 
В миреТегеран (город)СШАИзраильТедрос Адханом ГебрейесусВОЗВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала