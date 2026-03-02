Пакистан и Оман призвали к предотвращению эскалации на Ближнем Востоке

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Пакистан и Оман считают необходимым предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф по итогам телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком.
"Сегодня я поговорил с.. султаном Омана Хейсамом бен Тариком о развивающейся ситуации в регионе, которая обострилась после нападения Израиля на Иран, а также последующих военных действиях, поставивших под угрозу мир и безопасность всего региона… Мы согласились с настоятельной необходимостью предотвратить дальнейшую эскалацию и восстановить дипломатический курс на достижение прочного мира и стабильности в нашем регионе", - заявил Шариф в соцсети X.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.