Рейтинг@Mail.ru
Пакистан и Оман призвали к предотвращению эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 02.03.2026 (обновлено: 13:47 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/blizhniy-vostok-2077883513.html
Пакистан и Оман призвали к предотвращению эскалации на Ближнем Востоке
Пакистан и Оман призвали к предотвращению эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Пакистан и Оман призвали к предотвращению эскалации на Ближнем Востоке
Пакистан и Оман считают необходимым предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф по итогам телефонного разговора РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:38:00+03:00
2026-03-02T13:47:00+03:00
ближний восток
пакистан
оман
шехбаз шариф
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ae1ae20e2e275b0d0d3160852032fde.jpg
https://ria.ru/20260302/blizhniy-vostok-2077837520.html
ближний восток
пакистан
оман
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637416_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae74efd04f2946584a0de6c8b7e45a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, пакистан, оман, шехбаз шариф, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, иран
Ближний Восток, Пакистан, Оман, Шехбаз Шариф, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Пакистан и Оман призвали к предотвращению эскалации на Ближнем Востоке

Шариф: Пакистан и Оман призывают предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Пакистан и Оман считают необходимым предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф по итогам телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком.
"Сегодня я поговорил с.. султаном Омана Хейсамом бен Тариком о развивающейся ситуации в регионе, которая обострилась после нападения Израиля на Иран, а также последующих военных действиях, поставивших под угрозу мир и безопасность всего региона… Мы согласились с настоятельной необходимостью предотвратить дальнейшую эскалацию и восстановить дипломатический курс на достижение прочного мира и стабильности в нашем регионе", - заявил Шариф в соцсети X.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ближний Восток находится на грани большой войны, заявил посол России
Вчера, 11:39
 
Ближний ВостокПакистанОманШехбаз ШарифАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала