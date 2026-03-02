Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о ситуации с российским бизнесом на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
16:42 02.03.2026
Эксперт рассказал о ситуации с российским бизнесом на Ближнем Востоке
Эксперт рассказал о ситуации с российским бизнесом на Ближнем Востоке
в мире, ближний восток, иран, оаэ
В мире, Ближний Восток, Иран, ОАЭ
Эксперт рассказал о ситуации с российским бизнесом на Ближнем Востоке

РИА Новости: паники среди российского бизнеса на Ближнем Востоке нет

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканский баннер в Тегеране
Антиамериканский баннер в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский баннер в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Паники среди российских предпринимателей, работающих в странах Ближнего Востока, сегодня нет, никто из них скоропостижных решений о закрытии или релокации бизнеса не принимает, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра.
"Да, многие наши предприниматели, работающие на Ближнем Востоке, в шоке от происходящего. Но это больше касается тех, кто работает "на земле". У кого рестораны, частные образовательные учреждения, медицинские центры, допустим, в ОАЭ, Саудовской Аравии, они могут пострадать прежде всего из-за сокращения потока клиентов", - сказала она.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Цены на нефть продолжат расти, считает эксперт
Вчера, 13:43
Для тех же, по ее словам, "кто использует Эмираты как, например, расчетный центр, у кого там зарегистрирован виртуальный офис, у кого там нет сотрудников, ситуация проходит незаметно: банки работают, инфраструктура государственная тоже".
"В целом могу сказать, что сегодня паники среди российского бизнеса там нет, никто скоропостижных решений о закрытии или релокации бизнеса пока не принимает", - заметила собеседница агентства.
Тем не менее, добавила она, "если эскалация конфликта затянется, а небо будет и дальше закрыто, то это станет серьезным ударом по репутации тех же Эмиратов как международного хаба". "И принимать какие-либо решения придется не только российским компаниям, иностранный бизнес тоже может задуматься, насколько им нужны офисы в регионе, в котором нестабильная обстановка", - уточнила Танцюра.
"Но, думаю, до этого не дойдет, и ситуация разрешится. Дело в том, что страны Персидского залива, особенно ОАЭ, прекрасно понимают свою зависимость от иностранного бизнеса и инвестиций, поэтому в их же интересах найти мирный способ урегулирования конфликта, договориться с "соседями", чтобы как минимум открыть небо для полетов", - подчеркнула она.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти
Вчера, 14:52
И это важно в том числе и с точки зрения туризма: за 2025 год только Дубай принял 19,6 миллиона туристов, которые принесли туристической инфраструктуре немалые доходы, заключила Танцюра.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
