"Есть весомые доказательства". Ученые прояснили темное место в Библии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Исследователи спорят о самом, пожалуй, таинственном народе — нефилимах. Эти "потомки ангелов", согласно Ветхому Завету, были исполинами ростом в несколько километров. Удивительно, но у великанов есть реальный прототип. Найти его помог один старинный документ.

Никто этого не замечал

Папирус Анастасия — гордость Британского музея: в коллекции он с 1839-го, а возрастом никак не меньше 3300 лет.

Артефакт периода Нового царства исследовали вдоль и поперек. Он представляет собой письмо писца по имени Хори другому писцу — Аменемопе. В поучительном, местами ироничном тоне первый критикует второго за недостаточные знания географии и логистики Леванта — обширного региона на территории современных Сирии, Израиля, Иордании и Турции.

В тексте упоминаются конкретные торговые маршруты, города, расчеты снабжения. А также опасности, подстерегающие египетских купцов. Совсем недавно специалисты обратили внимание на одну любопытную деталь.

В одном из отрывков Хори предупреждает об узком горном перевале, "кишащем Шосу, скрывающимися под кустами". Он описывает их так: "четырех-пяти локтей в высоту, от головы до ног, свирепых на лицо и с недобрым сердцем".

К слову, египетский локоть — приблизительно 52-53 сантиметра. Поэтому фрагмент оживил в памяти историков знаменитое библейское предание об исполинах, что жили в предначальную эпоху, и натолкнул на мысль, где их искать.

"Сыны Божии" или падшие ангелы

В шестой главе Книги Бытия сказано: "В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди".

На древнееврейском они именуются нефилимами. По одной из версий, это означает "падшие", по другой — "большие". В Писании это слово встречается несколько раз. Так, в Книге Иова сообщается, что нефилимы были свидетелями того, как Господь в шесть дней создал мир. И "радовались сотворению в то время, когда человек еще не был сотворен".

Один из самых известных апокрифов (книг, не вошедших в библейский канон) — Книга Еноха — называет нефилимов "детьми ангелов и людей" ростом в несколько километров. В других неканонических текстах они предстают потомками Сифа — третьего сына Адама и Евы.

Этот факт не обошел стороной даже такой маститый историк древности, как Иосиф Флавий. "С течением времени они (потомки Сифа. — Прим. ред.) уклонились от отцовских обычаев в сторону зла, так как перестали питать необходимое благоговение к Богу и относиться справедливо к людям", — писал иудейский хронист в одном из трудов.

Правда, уже в первые века нашей эры у толкователей — как иудейских, так и христианских — и энциклопедистов не было ясности, о каком народе идет речь и где искать его следы.

"Искать именно там"

Однако в последние десятилетия ученые всего мира склоняются к тому, что у легендарных великанов все-таки есть прототипы. Подтверждение этому — несколько любопытных зацепок.

"Книга Еноха — наиболее значимый ветхозаветный апокриф — утверждает, что нефилимы спустились с небес. В том же отрывке упоминается гора Хермон, что с древнееврейского переводится как "изгнание". То есть по логике они должны обитать именно там", — объяснял в одном из интервью американский археолог Руди Ланда.

Упомянутая горная гряда раскинулась по территории современных Израиля, Ливана и Сирии. А прямо перед ней простирается знаменитое плато Голаны. Оба топонима неоднократно упоминаются в библейском тексте.

Правда, из-за нестабильной политической обстановки попасть туда не так-то просто. Тем не менее специалистам удалось обнаружить в регионе несколько древних объектов. Наиболее интересный — Гильгаль-Рефаим, или "Колесо духов".

Этот масштабный комплекс состоит из сотен дольменов — каменных ритуальных сооружений. Центральная часть представляет собой скопление сорока с лишним тысяч валунов, выложенных кругами. Диаметр колец порой доходит до 150 метров.

Под одним из капищ раскопали клад с золотыми украшениями. Артефакты изготовлены пять с половиной — шесть тысяч лет назад. Откуда взялось золото и кто сумел доставить сюда столько тяжелых камней, пока неизвестно.

© Public domain/Almog Вид на гряду Хермон (Эш-Шейх) с горы Бенталь © Public domain/Almog Вид на гряду Хермон (Эш-Шейх) с горы Бенталь

Согласно Книге Исход, в здешних землях некогда правил царь Ог. В тексте также сообщается, что одно его ложе в длину достигало девяти локтей — около четырех с половиной метров. Это, по мнению археолога Руди Ланды, вполне намекает на сходство с нефилимами.

Понимали совсем другое

В Ветхом Завете об Оге предельно мало сведений. А о его царстве вообще ничего не известно. Сказано лишь, что подчинявшийся ему народ называли нефилимами или рефаимами (на древнееврейском означает "большие").

"Библеисты в XIX веке понимали это слово не как что-то крупное в размерах, а как нечто величественное, масштабное, значимое. Вероятнее всего, рефаимы, как и нефилимы, — самоназвания этноса. В них отражено обращение к другим: "Посмотрите, как мы могущественны", — рассуждает американский историк Том Мейр в работе на эту тему.

Так о ком же речь? Ответ, по его словам, есть в Библии. Там указано, что легендарные исполины — потомки Сифа. В какой-то момент, продолжает ученый, этот родовой клан смешался с линией Каина. Так появилось сказание о великанах.

К потомкам третьего сына Адама и Евы, согласно ряду преданий, относили себя амореи — кочевое семитское племя, проживавшее в Передней Азии четыре-пять тысяч лет назад. Они стали родоначальниками нескольких государств между Ханааном и Шумером. В том числе на месте будущего Вавилона.

В зените могущества владения этого этноса охватывали современные Сирию, Иорданию, Ирак, Израиль и Ливан. Кроме того, амореи были первоклассными строителями.

"За это их, как и нефилимов, хроники именуют не иначе как сынами божиими. Это распространенный эпитет ближневосточных народов той эпохи, чьи правители прославились многими завоеваниями", — уточняет Том Мейер.

© Public domain Фреска Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама" © Public domain Фреска Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама"

Поэтому, заключает он, вполне возможно, что у библейских исполинов был реальный прототип. Правда, полевые археологи пока эту теорию не подтверждают.

Новые подсказки может дать нынешнее исследование "Папируса Анастасия". В планах у специалистов Британского музея сравнить его текст с другими документами той эпохи. Так в знаменитых Текстах проклятий — списках врагов фараона — перечисляются имена иностранных правителей-недругов, некоторые — явно семитского происхождения.