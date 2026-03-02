https://ria.ru/20260302/beyrut-2077947041.html
ЦАХАЛ начала новую волну ударов по пригороду Бейрута
ЦАХАЛ начала новую волну ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 02.03.2026
ЦАХАЛ начала новую волну ударов по пригороду Бейрута
Самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство и начали наносить удары по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
