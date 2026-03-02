Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 172 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 02.03.2026 (обновлено: 07:38 02.03.2026)
ПВО ночью уничтожила 172 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 172 украинских беспилотника
азовское море
черное море
краснодарский край
ПВО ночью уничтожила 172 украинских беспилотника

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Силы ПВО с 23.00 воскресенья до 7.00 мск понедельника сбили над пятью российскими регионами, Черным и Азовским морями 172 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 1 марта т.г. до 7.00 мск 2 марта т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили 67 БПЛА над Черным морем, 66 - над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, восемь - над Азовским морем. Еще четыре дрона нейтрализовали над Белгородской областью, три — над Курской и один — над Астраханской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
