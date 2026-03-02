https://ria.ru/20260302/bespilotniki-2077781509.html
ПВО ночью уничтожила 172 украинских беспилотника
Силы ПВО с 23.00 воскресенья до 7.00 мск понедельника сбили над пятью российскими регионами, Черным и Азовским морями 172 украинских беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2026
Силы ПВО ночью уничтожили 172 БПЛА ВСУ