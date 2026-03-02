Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 02.03.2026
Морпехи рассказали про российский тяжелый беспилотник
Морпехи рассказали про российский тяжелый беспилотник
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Морпехи рассказали про российский тяжелый беспилотник

РИА Новости: морпехи применяют на передовой российский тяжелый беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Морские пехотинцы применяют российский тяжёлый беспилотник, предназначенный для доставки грузов на передовую, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Меркурий".
По его словам, беспилотник способен преодолевать расстояние до 20 километров и перевозить груз массой до 10 килограммов.
"Цель и задача — доставка тяжёлых грузов, медикаментов, продовольствия и боеприпасов на линию соприкосновения для расчётов, находящихся на переднем крае. Это наша разработка, наше управление", — рассказал "Меркурий".
Он отметил, что беспилотник находится на стадии активного распространения в подразделениях морской пехоты и уже зарекомендовал себя на боевых задачах.
