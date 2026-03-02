Морпехи рассказали про российский тяжелый беспилотник

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Морские пехотинцы применяют российский тяжёлый беспилотник, предназначенный для доставки грузов на передовую, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Меркурий".

По его словам, беспилотник способен преодолевать расстояние до 20 километров и перевозить груз массой до 10 килограммов.

"Цель и задача — доставка тяжёлых грузов, медикаментов, продовольствия и боеприпасов на линию соприкосновения для расчётов, находящихся на переднем крае. Это наша разработка, наше управление", — рассказал "Меркурий".