https://ria.ru/20260302/bespilotniki-2077756524.html
В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА
В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:58:00+03:00
2026-03-02T00:58:00+03:00
2026-03-02T00:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918420071_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_85b32d7f2f5a0fce22f2a9934eaa0d83.jpg
https://ria.ru/20260302/bpla-2077752449.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918420071_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b77f6d5dbb9cd75ac916fabc22543728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи
Специальная военная операция на Украине, Сочи
В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА
На территории Сочи объявили угрозу атаки БПЛА