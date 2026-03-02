Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области после удара беспилотника ВСУ погиб мужчина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 02.03.2026
В Запорожской области после удара беспилотника ВСУ погиб мужчина
В Запорожской области после удара беспилотника ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб, его жена ранена после удара беспилотника ВСУ в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
В Запорожской области после удара беспилотника ВСУ погиб мужчина

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мужчина погиб, его жена ранена после удара беспилотника ВСУ в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Беспилотник квадрокоптерного типа атаковал село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате удара по частному домовладению осколочные ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1960 года рождения... Супруг (раненный мужчина - ред.), к сожалению, от полученных травм скончался на месте", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что женщина доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается вся необходимая помощь.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким.
Заголовок открываемого материала