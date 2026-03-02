https://ria.ru/20260302/belgorod-2078040768.html
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.03.2026
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника
Мирный житель погиб при взрыве украинского дрона в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.03.2026
белгородская область
