В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.03.2026
22:51 02.03.2026 (обновлено: 23:06 02.03.2026)
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника

Гладков: в Белгородской области после атаки украинского БПЛА погиб мирный житель

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мирный житель погиб при взрыве украинского дрона в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе, в селе Головчино, от детонации вражеского беспилотника на месте атаки погиб мужчина. Он скончался до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона в канале на платформе MАХ.

Также он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
После атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 100 домов
