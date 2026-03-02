https://ria.ru/20260302/belgorod-2077891876.html
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО - РИА Новости, 02.03.2026
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.03.2026
