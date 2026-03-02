СМИ: США смогут использовать базы Британии для ударов по Ирану

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США смогут использовать британские базы Диего-Гарсия и Фэрфорд для ударов по Ирану после решения премьер-министра Великобритании предоставить американской стороне доступ к ним, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее Стармер сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране.
"Решение позволит США использовать британские базы на острове Диего-Гарсия на островах Чагос и авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании в целях, одобренных Стармером", - говорится в статье.
Также отмечается, что новый запрос США на доступ к британским базам был менее широким, чем ранее, и в этот раз был сфокусирован только на цели противостоять ударам Ирана по государствам Персидского залива.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.