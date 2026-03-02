СМИ: США смогут использовать базы Британии для ударов по Ирану

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США смогут использовать британские базы Диего-Гарсия и Фэрфорд для ударов по Ирану после решения премьер-министра Великобритании предоставить американской стороне доступ к ним, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.