Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА
Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА
Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:23:00+03:00
2026-03-02T00:23:00+03:00
2026-03-02T09:20:00+03:00
