Рейтинг@Mail.ru
Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 02.03.2026 (обновлено: 09:20 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/bazy-2077753568.html
Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА
Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА
Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:23:00+03:00
2026-03-02T09:20:00+03:00
в мире
сша
иран
великобритания
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077753378.html
сша
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, великобритания, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Великобритания, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА

Стармер: Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Единственный путь остановить (иранскую - ред.) угрозу - уничтожать ракеты ... на складах их хранения, или же (поражать - ред.) установки, используемые для их пуска. США запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной цели. Мы приняли решение принять просьбу", - заявил Стармер в обращении, опубликованном в соцсети X.
Стармер отметил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и с Украины, чтобы те помогли военным сбивать иранские БПЛА.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп заявил, что Иран лишился военного командования после ударов США
00:20
 
В миреСШАИранВеликобританияКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала