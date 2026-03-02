Лондон отправит на Ближний Восток украинцев для борьбы с иранскими БПЛА

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

Стармер отметил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и с Украины, чтобы те помогли военным сбивать иранские БПЛА.