https://ria.ru/20260302/barnaul-2077874968.html
Среди пострадавших в ДТП в Барнауле есть ребенок
Среди пострадавших в ДТП в Барнауле есть ребенок - РИА Новости, 02.03.2026
Среди пострадавших в ДТП в Барнауле есть ребенок
Среди двенадцати пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле - один ребенок, девочка госпитализирована, остальных потерпевших осмотрели медики и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:15:00+03:00
2026-03-02T13:15:00+03:00
2026-03-02T13:21:00+03:00
происшествия
барнаул
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077875878_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_e025ca337d2eeff56ccf63776a16b2af.jpg
https://ria.ru/20260228/ljudi-2077431366.html
барнаул
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077875878_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fd94c836ca762398a145cd95d4e358d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
Среди пострадавших в ДТП в Барнауле есть ребенок
Минздрав: Среди 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Барнауле есть ребенок
БАРНАУЛ, 2 мар – РИА Новости. Среди двенадцати пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле - один ребенок, девочка госпитализирована, остальных потерпевших осмотрели медики и отпустили домой, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.
"12 человек у нас пострадали в этом ДТП, на месте работали 7 бригад скорой помощи для эвакуации пострадавших. Среди 12 человек один ребенок - девочка 9 лет. Она в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Ее одну оставили в стационаре, в больнице скорой медицинской помощи", - отметили в минздраве.
Ранее главк МВД по региону сообщал, что в понедельник на Змеиногорском тракте в Барнауле
автобус ПАЗ городского маршрута №109 допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
"Все потерпевшие были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, там проведены все необходимые диагностические процедуры, они осмотрены, обследованы, снимки кому-то сделаны. Зафиксированы ушибы мягких тканей, в госпитализации не нуждаются. Все, кроме девочки, отпущены домой", - подчеркнули в минздраве.