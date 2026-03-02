Среди пострадавших в ДТП в Барнауле есть ребенок

БАРНАУЛ, 2 мар – РИА Новости. Среди двенадцати пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле - один ребенок, девочка госпитализирована, остальных потерпевших осмотрели медики и отпустили домой, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.

"12 человек у нас пострадали в этом ДТП, на месте работали 7 бригад скорой помощи для эвакуации пострадавших. Среди 12 человек один ребенок - девочка 9 лет. Она в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Ее одну оставили в стационаре, в больнице скорой медицинской помощи", - отметили в минздраве.

Ранее главк МВД по региону сообщал, что в понедельник на Змеиногорском тракте в Барнауле автобус ПАЗ городского маршрута №109 допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора.