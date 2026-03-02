Рейтинг@Mail.ru
Среди пострадавших в ДТП в Барнауле есть ребенок
13:15 02.03.2026
Среди пострадавших в ДТП в Барнауле есть ребенок
Среди двенадцати пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле - один ребенок, девочка госпитализирована, остальных потерпевших осмотрели медики и... РИА Новости, 02.03.2026
Среди пострадавших в ДТП в Барнауле есть ребенок

Минздрав: Среди 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Барнауле есть ребенок

Последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
Последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
© Фото : МЦУ города Барнаула
Последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
БАРНАУЛ, 2 мар – РИА Новости. Среди двенадцати пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле - один ребенок, девочка госпитализирована, остальных потерпевших осмотрели медики и отпустили домой, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.
"12 человек у нас пострадали в этом ДТП, на месте работали 7 бригад скорой помощи для эвакуации пострадавших. Среди 12 человек один ребенок - девочка 9 лет. Она в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Ее одну оставили в стационаре, в больнице скорой медицинской помощи", - отметили в минздраве.
Ранее главк МВД по региону сообщал, что в понедельник на Змеиногорском тракте в Барнауле автобус ПАЗ городского маршрута №109 допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
"Все потерпевшие были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, там проведены все необходимые диагностические процедуры, они осмотрены, обследованы, снимки кому-то сделаны. Зафиксированы ушибы мягких тканей, в госпитализации не нуждаются. Все, кроме девочки, отпущены домой", - подчеркнули в минздраве.
Автомобиль скорой помощи
В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП
28 февраля, 15:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
