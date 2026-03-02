https://ria.ru/20260302/balikhin-2078029194.html
Лидеру "банды желтых хризантем" отменили оправдательный приговор
2026-03-02T21:29:00+03:00
2026-03-02T21:29:00+03:00
2026-03-02T23:03:00+03:00
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Суд отменил оправдательный приговор лидеру "банды желтых хризантем" Сергею Балихину, который вынесли присяжные, дело отправлено в суд для нового разбирательства, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
Банда действовала в Москве
, занималась ограблениями ювелирных магазинов, пряча оружие в букетах желтых хризантем. Балихин по делу об ограблениях и убийствах был приговорен к пожизненному заключению в 2014 году. Однако в 2024-м после признаний Балихина в новых преступлениях суд решил пересмотреть приговор. В 2025 году коллегия присяжных признала его невиновным по новому уголовному делу об убийствах и разбое.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства, в конце 2025 года оправдательный приговор был отменен, а дело передано на новое судебное разбирательство. Причиной отмены приговора указано неправильное применение уголовного закона. Решение вынес апелляционный суд, направив дело на новое рассмотрение.
Дело поступило в суд для нового разбирательства в феврале 2026 года, заседание назначено на 25 марта.