Лидеру "банды желтых хризантем" отменили оправдательный приговор

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Суд отменил оправдательный приговор лидеру "банды желтых хризантем" Сергею Балихину, который вынесли присяжные, дело отправлено в суд для нового разбирательства, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.

Банда действовала в Москве , занималась ограблениями ювелирных магазинов, пряча оружие в букетах желтых хризантем. Балихин по делу об ограблениях и убийствах был приговорен к пожизненному заключению в 2014 году. Однако в 2024-м после признаний Балихина в новых преступлениях суд решил пересмотреть приговор. В 2025 году коллегия присяжных признала его невиновным по новому уголовному делу об убийствах и разбое.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства, в конце 2025 года оправдательный приговор был отменен, а дело передано на новое судебное разбирательство. Причиной отмены приговора указано неправильное применение уголовного закона. Решение вынес апелляционный суд, направив дело на новое рассмотрение.