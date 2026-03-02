На Бали рассказали о подозреваемых в похищении украинца

ДЖАКАРТА, 2 мар - РИА Новости. Подозреваемые в похищении гражданина Украины Игоря Комарова, предположительно, причастного к организации мошеннических колл-центров, являются гражданами России и Украины, сообщает индонезийский телеканал Kompas со ссылкой на полицию индонезийского острова Бали.
© СоцсетиКадр видео с похищенным Игорем Комаровым
"На данный момент расследование дела о похищении Игоря Комарова достигло значительного прогресса. По состоянию на 27 февраля 2026 года региональная полиция Бали идентифицировала шесть иностранцев в качестве подозреваемых с инициалами РМ, БК, АС, ВН, СМ и ДХ, российского и украинского гражданства", - отмечает телеканал.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал