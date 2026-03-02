Рейтинг@Mail.ru
На Бали рассказали о подозреваемых в похищении украинца - РИА Новости, 02.03.2026
11:49 02.03.2026
На Бали рассказали о подозреваемых в похищении украинца
На Бали рассказали о подозреваемых в похищении украинца
Подозреваемые в похищении гражданина Украины Игоря Комарова, предположительно, причастного к организации мошеннических колл-центров, являются гражданами России...
2026-03-02T11:49:00+03:00
2026-03-02T11:49:00+03:00
На Бали рассказали о подозреваемых в похищении украинца

Подозреваемые в похищении Комарова имеют гражданства Украины и РФ

© Фото : Полиция ГианьяраМесто обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Полиция Гианьяра
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
ДЖАКАРТА, 2 мар - РИА Новости. Подозреваемые в похищении гражданина Украины Игоря Комарова, предположительно, причастного к организации мошеннических колл-центров, являются гражданами России и Украины, сообщает индонезийский телеканал Kompas со ссылкой на полицию индонезийского острова Бали.
Полиция 27 февраля заявила о нахождении останков тела с татуировкой, похожей на ту, которая была у Комарова. Сейчас проводятся ДНК-тесты для подтверждения версии. 28 февраля ведомство сообщило о задержании одного из семи подозреваемых. Он, по предварительным данным, оказался гражданином Нигерии.
© СоцсетиКадр видео с похищенным Игорем Комаровым
Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Соцсети
Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым
"На данный момент расследование дела о похищении Игоря Комарова достигло значительного прогресса. По состоянию на 27 февраля 2026 года региональная полиция Бали идентифицировала шесть иностранцев в качестве подозреваемых с инициалами РМ, БК, АС, ВН, СМ и ДХ, российского и украинского гражданства", - отмечает телеканал.
Уточняется, что балийская полиция отправила в Интерпол запрос о международном розыске, потому что подозреваемые, как сообщало ведомство, покинули Индонезию, за исключением двух человек.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал
Оградительная лента индонезийской полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Пытали и расчленили". Кто похитил на Бали "короля украинских call-центров"
27 февраля, 16:23
 
В миреБалиУкраинаРоссияИгорь КомаровВладимир ЗеленскийИнтерпол
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
