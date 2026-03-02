https://ria.ru/20260302/bali-2077818737.html
Туристам, не вылетевшим с Бали, разрешат оставаться до 30 дней
бали
индонезия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
Бали, Индонезия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
ДЖАКАРТА, 2 мар — РИА Новости. Туристам, не сумевшим покинуть индонезийский остров Бали из-за отмены рейсов в страны Ближнего Востока, будет разрешено дополнительно находиться на территории Индонезии до 30 дней, сообщили РИА Новости в иммиграционной службе аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре.
Как пояснили в ведомстве, пассажиры, пострадавшие из-за отмены авиарейсов, могут получить разрешение на пребывание по вынужденным обстоятельствам (Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, ITKT) сроком до 30 дней с возможностью дальнейшего продления. Оформить документ можно будет непосредственно в международном аэропорту Нгурах-Рай либо в местном иммиграционном офисе.
"Пассажирам, пострадавшим из-за отмены рейсов, может быть предоставлено разрешение на пребывание по вынужденным обстоятельствам сроком до 30 дней", — сообщили в иммиграционной службе.
В ведомстве подчеркнули, что штрафы за превышение срока пребывания (overstay), возникшие вследствие отмены рейсов, взиматься не будут. При этом иностранные граждане должны предоставить официальное подтверждение отмены или переноса рейса от авиакомпании либо администрации аэропорта.
Более того, туристы, уже прошедшие выездной иммиграционный контроль (exit clearance), но вынужденные вновь вернуться на территорию Индонезии
, получат оформление документов в соответствии с действующими правилами.
"Сотрудники иммиграции в пункте пропуска аэропорта Нгурах-Рай будут вручную аннулировать отметки о выезде, а также корректировать данные в системе для иностранных граждан, которым необходимо повторно въехать в страну", - отметили в иммиграционной службе.
По данным индонезийских властей, текущая ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке
уже привела к сбоям и отмене ряда международных рейсов в международном аэропорту Денпасара
, что затронуло часть иностранных туристов, планировавших вылет из Индонезии.