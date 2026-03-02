https://ria.ru/20260302/bakhreyn-2077913835.html
Танкер под флагом США поражен в порту в Бахрейне, пишет Reuters
Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами в порту в Бахрейне, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере... РИА Новости, 02.03.2026
