Танкер под флагом США поражен в порту в Бахрейне, пишет Reuters - РИА Новости, 02.03.2026
15:03 02.03.2026 (обновлено: 15:13 02.03.2026)
Танкер под флагом США поражен в порту в Бахрейне, пишет Reuters
Танкер под флагом США поражен в порту в Бахрейне, пишет Reuters
Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами в порту в Бахрейне, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:03:00+03:00
2026-03-02T15:13:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
сша
бахрейн
сша
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана, сша, бахрейн
Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Бахрейн
Танкер под флагом США поражен в порту в Бахрейне, пишет Reuters

Reuters: танкер под флагами США поражен двумя боеприпасами в порту в Бахрейне

Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами в порту в Бахрейне, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере грузоперевозок.
"Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами на стоянке в порту в Бахрейне", - говорится в публикации агентства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за ударов по Ирану
Военная операция США и Израиля против ИранаСШАБахрейн
 
 
