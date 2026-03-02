На Портале поставщиков Москвы было подписано свыше 3 млн контрактов

© Фото : Департамент экономической политики и развития города Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Свыше 3 миллионов контрактов заключили на Портале поставщиков Москвы за 13 лет его существования, самыми востребованными категориями стали медицинские и строительные изделия, а также услуги по техобслуживанию, заявила заммэра столицы, глава московского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Инструмент был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Как отмечает Багреева, за период существования портал трансформировался в межрегиональную платформу для предпринимателей со всей России.

"Сегодня свыше 60 тысяч заказчиков из 44 регионов — государственные и муниципальные организации, школы, больницы, детские сады — оперативно закупают на портале необходимые товары, работы и услуги более чем у 395 тысяч поставщиков со всей страны. За этот период на платформе заключили 3,1 миллиона контрактов на приобретение самых разных позиций — от канцелярских принадлежностей до высокотехнологичного оборудования", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.

Она подчеркнула, что общий объем закупленных изделий составил более 680 миллиардов рублей.

"Наиболее популярной категорией стали медицинские товары, на поставку которых было подписано почти 246 тысяч договоров. В тройку лидеров также вошли строительные товары — 243 тысячи контрактов и услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту — 213 тысяч сделок", – сказала заммэра.

Каждый день на портале заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. В каталоге портала доступно более 3,4 миллиона уникальных товаров, услуг и различных работ.

Глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что свыше 50% оформленных контрактов пришлось на столичных предпринимателей. Также в топе – представители Подмосковья, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Краснодарского края. Отмечается, что поставщики из этих пяти регионов обеспечили свыше 80% от общего количества сделок.

Как рассказал столичный мэр Сергей Собянин, 44 регионом-заказчиком на Портале поставщиков стала Курская область.

Функциональным заказчиком инструмента является департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническим куратором – столичный департамент информационных технологий.