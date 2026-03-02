Рейтинг@Mail.ru
17:38 02.03.2026
"Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай
дубай, минеральные воды, тель-авив, авиакомпания "азимут", военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Минеральные Воды, Тель-Авив, Авиакомпания "Азимут", Военная операция США и Израиля против Ирана
"Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай

Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай 3-5 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут" . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай 3-5 марта в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Авиакомпания "Азимут" сообщает о корректировке расписания по причине закрытия воздушного пространства стран Ближнего Востока. Решения о корректировке расписания принимаются авиакомпанией с учетом оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Так, 3 марта отменены рейсы A45025/5026 СочиТель-Авив / Тель-Авив – Сочи, A46087/6088 Минеральные ВодыДубай / Дубай – Минеральные Воды, A46288/6287 Дубай – Минеральные Воды / Минеральные Воды – Дубай, A43087 Краснодар – Дубай.
На 4 марта отменены рейсы A43088 Дубай – Краснодар, A46025/6026 Минеральные Воды – Тель-Авив / Тель-Авив – Минеральные Воды. На 5 марта - рейс A45087/5088 Сочи – Дубай / Дубай – Сочи.
Уточняется, что деньги за отмененные рейсы возвращаются в полном объеме. Для этого пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.
Дубай, Минеральные Воды, Тель-Авив, Авиакомпания "Азимут", Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
