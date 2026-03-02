РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай 3-5 марта в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На 4 марта отменены рейсы A43088 Дубай – Краснодар, A46025/6026 Минеральные Воды – Тель-Авив / Тель-Авив – Минеральные Воды. На 5 марта - рейс A45087/5088 Сочи – Дубай / Дубай – Сочи.

Уточняется, что деньги за отмененные рейсы возвращаются в полном объеме. Для этого пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.