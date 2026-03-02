Российские авиакомпании готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, Минтранс РФ поручил перевозчикам сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов, сообщили в ведомстве по итогам совещания МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, РСТ, отечественных и зарубежных авиакомпаний.
Сейчас закрыто воздушное пространство десяти ближневосточных стран, в том числе Израиля, Катара и ОАЭ, в девять из этих стран приостановлены рейсы. Для облета закрытого пространства российские перевозчики во взаимодействии с Минтрансом и подведомственной ему Росавиацией заранее проработали обходные маршруты.
Всего за минувшие выходные были отменены 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока, большая часть из которых - в Россию из ОАЭ и обратно. Пассажиры отмененных рейсов смогли оформить возвраты более 10 тысяч билетов.
Российские авиационные власти обсуждают слоты для выполнения рейсов с некоторыми аэропортами региона, но безопасность остается в приоритете. Авиакомпаниям поручили подойти к вопросу с максимальной ответственностью перед пассажирами и не допустить спекулятивного роста цен на билеты.
Сегодня вечером запланированы первые рейсы из Абу-Даби и Маската, они уже вылетели, их примет аэропорт "Шереметьево". В воздушной гавани подтвердили, что запланированы и обратные рейсы по этим маршрутам.