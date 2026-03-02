Российские авиакомпании готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, Минтранс РФ поручил перевозчикам сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов, сообщили в ведомстве по итогам совещания МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, РСТ, отечественных и зарубежных авиакомпаний.

Российские авиационные власти обсуждают слоты для выполнения рейсов с некоторыми аэропортами региона, но безопасность остается в приоритете. Авиакомпаниям поручили подойти к вопросу с максимальной ответственностью перед пассажирами и не допустить спекулятивного роста цен на билеты.