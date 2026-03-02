Рейтинг@Mail.ru
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:16 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/aviareys-2077979540.html
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток - РИА Новости, 02.03.2026
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, Минтранс РФ поручил перевозчикам сформировать планы по наращиванию... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:16:00+03:00
2026-03-02T18:16:00+03:00
туризм
ближний восток
россия
оаэ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_a6a469be574c85c4f5d9b35d8f5f04df.jpg
https://ria.ru/20260302/mintrans-2077968626.html
https://ria.ru/20260302/mintrans-2077968143.html
ближний восток
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63291e04cc692d802545c16732b7b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, россия, оаэ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Ближний Восток, Россия, ОАЭ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток

Российские авиакомпании готовятся возобновить рейсы в страны Ближнего Востока

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, Минтранс РФ поручил перевозчикам сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов, сообщили в ведомстве по итогам совещания МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, РСТ, отечественных и зарубежных авиакомпаний.
Сейчас закрыто воздушное пространство десяти ближневосточных стран, в том числе Израиля, Катара и ОАЭ, в девять из этих стран приостановлены рейсы. Для облета закрытого пространства российские перевозчики во взаимодействии с Минтрансом и подведомственной ему Росавиацией заранее проработали обходные маршруты.
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Минтранс поручил авиакомпаниям предусмотреть допрейсы с Ближнего Востока
Вчера, 17:46
Всего за минувшие выходные были отменены 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока, большая часть из которых - в Россию из ОАЭ и обратно. Пассажиры отмененных рейсов смогли оформить возвраты более 10 тысяч билетов.
Российские авиационные власти обсуждают слоты для выполнения рейсов с некоторыми аэропортами региона, но безопасность остается в приоритете. Авиакомпаниям поручили подойти к вопросу с максимальной ответственностью перед пассажирами и не допустить спекулятивного роста цен на билеты.
Сегодня вечером запланированы первые рейсы из Абу-Даби и Маската, они уже вылетели, их примет аэропорт "Шереметьево". В воздушной гавани подтвердили, что запланированы и обратные рейсы по этим маршрутам.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами
дополняется ...
 
ТуризмБлижний ВостокРоссияОАЭФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала