Никитин рассказал о росте пассажиропотока из России в Китай
Никитин рассказал о росте пассажиропотока из России в Китай
Авиакомпании РФ перевезли в Китай и обратно на 27% пассажиров больше в 2025 году
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний на рейсах между Россией и Китаем в 2025 году вырос на 27% по сравнению с 2024 годом и достиг 1,6 миллиона человек, сообщили в правительстве РФ по итогам встречи министра транспорта России Андрея Никитина с министром транспорта КНР Лю Вэем.
«
"Российские авиакомпании за 2025 год перевезли (между РФ и КНР - ред.) более 1,6 миллиона пассажиров – это на 27% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении кабмина.
Также выросло и общее число рейсов между странами - если в летнем сезоне 2025 года авиакомпании России и Китая выполняли 228 полетов в неделю, то в нынешнем зимнем сезоне - уже 239 рейсов, отметили в правительстве.
Россия в рамках встречи предложила китайской стороне рассмотреть возможность использования воздушного пространства КНР для осуществления внутренних авиаперевозок по России.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян - обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.