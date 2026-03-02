Рейтинг@Mail.ru
Никитин рассказал о росте пассажиропотока из России в Китай - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:49 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/avia-2077969754.html
Никитин рассказал о росте пассажиропотока из России в Китай
Никитин рассказал о росте пассажиропотока из России в Китай - РИА Новости, 02.03.2026
Никитин рассказал о росте пассажиропотока из России в Китай
Пассажиропоток российских авиакомпаний на рейсах между Россией и Китаем в 2025 году вырос на 27% по сравнению с 2024 годом и достиг 1,6 миллиона человек,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:49:00+03:00
2026-03-02T17:49:00+03:00
туризм
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102382/00/1023820076_0:305:5000:3118_1920x0_80_0_0_fce6719591ace0a9e5e10eb433ff2265.jpg
https://ria.ru/20251222/makao-2063950869.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102382/00/1023820076_220:0:4781:3421_1920x0_80_0_0_d2a8efbb52adcedfe067ebbda4bc1811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире
Туризм, Россия, Китай, В мире
Никитин рассказал о росте пассажиропотока из России в Китай

Авиакомпании РФ перевезли в Китай и обратно на 27% пассажиров больше в 2025 году

© AP Photo / Andy WongПассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний на рейсах между Россией и Китаем в 2025 году вырос на 27% по сравнению с 2024 годом и достиг 1,6 миллиона человек, сообщили в правительстве РФ по итогам встречи министра транспорта России Андрея Никитина с министром транспорта КНР Лю Вэем.
«
"Российские авиакомпании за 2025 год перевезли (между РФ и КНР - ред.) более 1,6 миллиона пассажиров – это на 27% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении кабмина.
Также выросло и общее число рейсов между странами - если в летнем сезоне 2025 года авиакомпании России и Китая выполняли 228 полетов в неделю, то в нынешнем зимнем сезоне - уже 239 рейсов, отметили в правительстве.
Россия в рамках встречи предложила китайской стороне рассмотреть возможность использования воздушного пространства КНР для осуществления внутренних авиаперевозок по России.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян - обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Открытие нового рейса Владивосток-Макао авиакомпании Cambodia Airways - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
22 декабря 2025, 19:44
 
ТуризмРоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала