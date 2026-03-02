Никитин рассказал о росте пассажиропотока из России в Китай

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний на рейсах между Россией и Китаем в 2025 году вырос на 27% по сравнению с 2024 годом и достиг 1,6 миллиона человек, сообщили в правительстве РФ по итогам встречи министра транспорта России Андрея Никитина с министром транспорта КНР Лю Вэем.

« "Российские авиакомпании за 2025 год перевезли (между РФ и КНР - ред.) более 1,6 миллиона пассажиров – это на 27% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении кабмина.

Также выросло и общее число рейсов между странами - если в летнем сезоне 2025 года авиакомпании России и Китая выполняли 228 полетов в неделю, то в нынешнем зимнем сезоне - уже 239 рейсов, отметили в правительстве.

Россия в рамках встречи предложила китайской стороне рассмотреть возможность использования воздушного пространства КНР для осуществления внутренних авиаперевозок по России.