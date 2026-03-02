АТОР опровергла данные об отсутствии поддержки у россиян на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заявления о том, что туристы из России остались без поддержки, не соответствуют действительности, сообщают "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциация туроператоров (АТОР) Артура Мурадяна.
"По его словам, заявления о том, что путешественники остались без поддержки, не соответствуют действительности. Все операторы работают в авральном режиме, решая вопросы с проживанием и координируя действия с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении "Известий".
Мурадян отметил, что часть жалоб связана с недовольством условиями размещения и длительным ожиданием ответов от принимающих компаний, добавило издание.
"Мы понимаем и разделяем недовольство туристов, но, к сожалению, в ситуации форс-мажора работаем при полном включении всех сотрудников как в России, так и наших партнеров за рубежом", - приводятся в сообщении слова Мурадяна.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона на этом фоне объявили о закрытии воздушного пространства.