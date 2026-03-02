Рейтинг@Mail.ru
АТОР опровергла данные об отсутствии поддержки у россиян на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:48 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ator-2077925182.html
АТОР опровергла данные об отсутствии поддержки у россиян на Ближнем Востоке
АТОР опровергла данные об отсутствии поддержки у россиян на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
АТОР опровергла данные об отсутствии поддержки у россиян на Ближнем Востоке
Заявления о том, что туристы из России остались без поддержки, не соответствуют действительности, сообщают "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциация... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:48:00+03:00
2026-03-02T15:48:00+03:00
туризм
россия
сша
иран
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_cb54cb54ffb180afb057b419465d8e82.jpg
https://ria.ru/20260302/turist-2077843609.html
https://ria.ru/20260302/dubay-2077814070.html
россия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0a98c9d29a2ca4072d5cb91a8a06b8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, иран, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Россия, США, Иран, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
АТОР опровергла данные об отсутствии поддержки у россиян на Ближнем Востоке

АТОР опровергла сообщения об отсутствии поддержки у россиян на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заявления о том, что туристы из России остались без поддержки, не соответствуют действительности, сообщают "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциация туроператоров (АТОР) Артура Мурадяна.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Турист рассказал о прохождении регистрации на рейс из Абу-Даби в Москву
Вчера, 11:53
Ранее Мурадян сообщал, что 95-98% туристов из России, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) размещены в отелях.
"По его словам, заявления о том, что путешественники остались без поддержки, не соответствуют действительности. Все операторы работают в авральном режиме, решая вопросы с проживанием и координируя действия с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении "Известий".
Мурадян отметил, что часть жалоб связана с недовольством условиями размещения и длительным ожиданием ответов от принимающих компаний, добавило издание.
"Мы понимаем и разделяем недовольство туристов, но, к сожалению, в ситуации форс-мажора работаем при полном включении всех сотрудников как в России, так и наших партнеров за рубежом", - приводятся в сообщении слова Мурадяна.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона на этом фоне объявили о закрытии воздушного пространства.
Работа ПВО в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристка из России рассказала, что проснулась в Дубае от взрывов
Вчера, 10:44
 
ТуризмРоссияСШАИранАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала