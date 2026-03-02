Рейтинг@Mail.ru
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 02.03.2026 (обновлено: 14:13 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/ator-2077895771.html
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву - РИА Новости, 02.03.2026
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву
Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что в понедельник состоится только один рейс из Абу-Даби в Москву. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:07:00+03:00
2026-03-02T14:13:00+03:00
абу-даби
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
сша
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_0:247:3122:2003_1920x0_80_0_0_b93ed3ec9714936aea4e2e55ef46d850.jpg
https://ria.ru/20260302/zhirinovskiy-2077865068.html
абу-даби
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5960913cf70f6f743b914019f63db336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), сша, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Абу-Даби, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), США, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву

АТОР: сегодня из Абу-Даби в Москву будет только один рейс

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБашни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что в понедельник состоится только один рейс из Абу-Даби в Москву.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"На сегодня из Абу-Даби запланирован всего один рейс в Москву - его выполняет Etihad Airways. Вылет - в 14.30 по местному времени, регистрация и посадка уже завершены", - указано в сообщении в Telegram-канале АТОР.
В ассоциации также добавили, что идет руление самолета.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственный думы России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Что Жириновский говорил о ситуации вокруг Ирана
Вчера, 13:56
 
Абу-ДабиМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)СШАВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала