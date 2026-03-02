АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что в понедельник состоится только один рейс из Абу-Даби в Москву.

"На сегодня из Абу-Даби запланирован всего один рейс в Москву - его выполняет Etihad Airways. Вылет - в 14.30 по местному времени, регистрация и посадка уже завершены", - указано в сообщении в Telegram-канале АТОР.