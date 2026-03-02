https://ria.ru/20260302/ator-2077895771.html
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву - РИА Новости, 02.03.2026
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву
Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что в понедельник состоится только один рейс из Абу-Даби в Москву. РИА Новости, 02.03.2026
АТОР: сегодня из Абу-Даби в Москву будет только один рейс