Не менее 27 человек погибли при атаках на северо-западе Ирана, пишет Tasnim - РИА Новости, 02.03.2026
11:13 02.03.2026 (обновлено: 11:23 02.03.2026)
Не менее 27 человек погибли при атаках на северо-западе Ирана, пишет Tasnim
Не менее 27 человек на северо-западе Ирана погибли в результате атак США и Израиля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
2026
в мире, израиль, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара в Иране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте израильского удара в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Не менее 27 человек на северо-западе Ирана погибли в результате атак США и Израиля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
"Двадцать семь человек погибли в ходе атак, проводимых Израилем и США в провинции Восточный Азербайджан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 15 человек погибли в городе Мераге этой провинции.
Иран заявил об ударах по правительственному кварталу в Тель-Авиве
В миреИзраильИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
