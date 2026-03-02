Не менее 27 человек погибли при атаках на северо-западе Ирана, пишет Tasnim

https://ria.ru/20260302/ataki-2077821030.html
Не менее 27 человек на северо-западе Ирана погибли в результате атак США и Израиля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.03.2026
