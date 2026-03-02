СМИ: США готовы к возможным атакам иранских смертников

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американские власти на фоне операции против Ирана готовы к возможным атакам смертников и новым ракетным ударам по американским объектам и военному персоналу за рубежом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Американские чиновники готовы к потенциальным атакам смертников, а также к новым ракетным ударам по американским объектам и персоналу за рубежом в ответ на продолжающуюся военную операцию в Иране. Нападающие также могут попытаться атаковать американские объекты и персонал с помощью самодельных взрывных устройств, установленных на транспортных средствах, добавил источник, отметив, что наибольшую обеспокоенность вызывают Тель-Авив, Иерусалим и Катар", - говорится в материале телеканала.
По словам источника, американские чиновники также усилили меры безопасности в штаб-квартирах различных правительственных учреждений и других местах внутри страны, которые могут стать целью возможных атак.
Телеканал также отмечает, что ФБР усиливает мониторинг возможных угроз президенту США Дональду Трампу как внутри страны, так и за рубежом.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.