В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Каиры в каир Херсонской области, сообщила администрация округа в своем... РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
херсонская область
