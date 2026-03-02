https://ria.ru/20260302/ataka-2077902251.html
США и Израиль атаковали центр дипломатической полиции в Тегеране
США и Израиль атаковали центр дипломатической полиции в центральной части Тегерана, сообщает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
Tasnim: США и Израиль атаковали центр дипломатической полиции в Тегеране