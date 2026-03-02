https://ria.ru/20260302/ataka-2077898451.html
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся обстрелу
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся обстрелу - РИА Новости, 02.03.2026
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся обстрелу
Центральный район Тегерана, вблизи которого находится российское диппредставительство, подвергся ракетному обстрелу, кроме того восточные районы города также... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:15:00+03:00
2026-03-02T14:15:00+03:00
2026-03-02T14:25:00+03:00
в мире
тегеран (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077891525.html
тегеран (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc8cec80a0805ab4bf3339937b97fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), россия
В мире, Тегеран (город), Россия
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся обстрелу
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся ракетному обстрелу