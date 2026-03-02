Рейтинг@Mail.ru
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся обстрелу - РИА Новости, 02.03.2026
14:15 02.03.2026 (обновлено: 14:25 02.03.2026)
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся обстрелу
Район Тегерана, где находится посольство России, подвергся обстрелу

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Центральный район Тегерана, вблизи которого находится российское диппредставительство, подвергся ракетному обстрелу, кроме того восточные районы города также подверглись ракетной атаке, сообщает иранское агентство Fars.
"Площадь Сепах, районы возле площади Фирдоуси, шоссе Хеммат и перекресток Заррабхане, а также в восточные районы Тегерана подверглись ракетному обстрелу", - говорится в сообщении.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран пытался атаковать базу около Эр-Рияда, пишут СМИ
Вчера, 13:55
 
В миреТегеран (город)Россия
 
 
