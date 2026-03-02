Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника

КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Детский сад, пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск, не работает минимум до вторника, сообщили РИА Новости в мэрии города.

"Ударной волной выбило стекла, детей в саду нет. Четыре группы, в которых выбило, не будут работать точно, пока не остеклят", - заявила собеседница агентства.

Она уточнила, что детский сад не будет работать минимум до завтрашнего дня.