Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника
Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника - РИА Новости, 02.03.2026
Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника
Детский сад, пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск, не работает минимум до вторника, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:54:00+03:00
2026-03-02T10:54:00+03:00
2026-03-02T11:47:00+03:00
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Детский сад, пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск, не работает минимум до вторника, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Ударной волной выбило стекла, детей в саду нет. Четыре группы, в которых выбило, не будут работать точно, пока не остеклят", - заявила собеседница агентства.
Она уточнила, что детский сад не будет работать минимум до завтрашнего дня.
Пять человек получили ранения в Новороссийске
в результате ночной атаки БПЛА ВСУ
, им оказывается медицинская помощь, сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
. В городе введен режим ЧС. Предварительно, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад.