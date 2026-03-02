Рейтинг@Mail.ru
Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 02.03.2026 (обновлено: 11:47 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/ataka-2077816951.html
Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника
Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника - РИА Новости, 02.03.2026
Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника
Детский сад, пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск, не работает минимум до вторника, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:54:00+03:00
2026-03-02T11:47:00+03:00
происшествия
новороссийск
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077841759_0:71:3073:1799_1920x0_80_0_0_1f78018bcb88769dc8dfb8c38449257d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077841759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5a9a83391e3009238608f32646387590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника

Детсад, пострадавший при атаке ВСУ на Новороссийск, закрыли до вторника

© РИА Новости / Юрий Березнюк | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Юрий Березнюк
Перейти в медиабанк
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Детский сад, пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск, не работает минимум до вторника, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Ударной волной выбило стекла, детей в саду нет. Четыре группы, в которых выбило, не будут работать точно, пока не остеклят", - заявила собеседница агентства.
Она уточнила, что детский сад не будет работать минимум до завтрашнего дня.
Пять человек получили ранения в Новороссийске в результате ночной атаки БПЛА ВСУ, им оказывается медицинская помощь, сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В городе введен режим ЧС. Предварительно, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияНовороссийскВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала