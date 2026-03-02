https://ria.ru/20260302/ataka-2077790282.html
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки дронов
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки дронов - РИА Новости, 02.03.2026
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки дронов
Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:00:00+03:00
2026-03-02T09:00:00+03:00
2026-03-02T09:13:00+03:00
происшествия
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1f311e8d2cc89c739b6249fa51830f7.jpg
https://ria.ru/20260301/novorossijsk-2077681663.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacdbf85d0ded8758381e7af0af73ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки дронов
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ночной атаки украинских дронов