В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки дронов
09:00 02.03.2026 (обновлено: 09:13 02.03.2026)
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки дронов
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки дронов
Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 02.03.2026
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки дронов

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ночной атаки украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Пять человек получили ранения в Новороссийске результате ночной атаки БПЛА ВСУ, им оказывается медицинская помощь, сообщал губернатор. Предварительно, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад.
