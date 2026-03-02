https://ria.ru/20260302/ataka-2077789151.html
Пять человек пострадали при атаке БПЛА по Новороссийску
Пять человек пострадали при атаке БПЛА по Новороссийску - РИА Новости, 02.03.2026
Пять человек пострадали при атаке БПЛА по Новороссийску
В Новороссийске пять человек пострадали при атаке украинских дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 02.03.2026
Пять человек пострадали при атаке БПЛА по Новороссийску
Пять человек получили ранения при атаке БПЛА по Новороссийску
СОЧИ, 2 мар — РИА Новости. В Новороссийске пять человек пострадали при атаке украинских дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску
… <...> всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", — написал он в Telegram-канале
.
По данным главы региона, в городе получили повреждения восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад. В Новороссийске ввели режим ЧС.
Минобороны ранее сообщило, что ПВО ночью сбила 172 беспилотника надо российскими регионами. Так, 67 БПЛА удалось уничтожить над Черным морем, а еще 66 — над Краснодарским краем.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.