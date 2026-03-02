Рейтинг@Mail.ru
Пять человек пострадали при атаке БПЛА по Новороссийску
08:58 02.03.2026 (обновлено: 09:30 02.03.2026)
Пять человек пострадали при атаке БПЛА по Новороссийску
В Новороссийске пять человек пострадали при атаке украинских дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 02.03.2026
новороссийск, происшествия
Новороссийск, Происшествия
СОЧИ, 2 мар — РИА Новости. В Новороссийске пять человек пострадали при атаке украинских дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску… <...> всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", — написал он в Telegram-канале.
По данным главы региона, в городе получили повреждения восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад. В Новороссийске ввели режим ЧС.
Минобороны ранее сообщило, что ПВО ночью сбила 172 беспилотника надо российскими регионами. Так, 67 БПЛА удалось уничтожить над Черным морем, а еще 66 — над Краснодарским краем.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО за неделю сбила 1900 украинских БПЛА над территорией России
