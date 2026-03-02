Пять человек пострадали при атаке БПЛА по Новороссийску

СОЧИ, 2 мар — РИА Новости. В Новороссийске пять человек пострадали при атаке украинских дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску … <...> всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", — написал он в Telegram-канале

По данным главы региона, в городе получили повреждения восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад. В Новороссийске ввели режим ЧС.

Минобороны ранее сообщило, что ПВО ночью сбила 172 беспилотника надо российскими регионами. Так, 67 БПЛА удалось уничтожить над Черным морем, а еще 66 — над Краснодарским краем.