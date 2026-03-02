https://ria.ru/20260302/ataka-2077781723.html
В Новороссийске из-за атаки беспилотников пострадали три человека
В Новороссийске из-за атаки беспилотников пострадали три человека
В Новороссийске из-за атаки беспилотников пострадали три человека
Две женщины и мужчина, которые находились в одном из частных домов, пострадали из-за атаки беспилотников в Новороссийске, сообщил оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
новороссийск
2026
