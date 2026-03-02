Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Израиль атаковали Иран на неделю позже запланированного срока
06:14 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ataka-2077776571.html
СМИ: США и Израиль атаковали Иран на неделю позже запланированного срока
США и Израиль начали военную операцию против Ирана на неделю позже запланированного срока, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей
2026-03-02T06:14:00+03:00
2026-03-02T06:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ae1ae20e2e275b0d0d3160852032fde.jpg
СМИ: США и Израиль атаковали Иран на неделю позже запланированного срока

Axios: США и Израиль начали атаку на Иран на неделю позже запланированного срока

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США и Израиль начали военную операцию против Ирана на неделю позже запланированного срока, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей обеих стран.
"После того как второй раунд американо-иранских переговоров завершился 17 февраля без существенного прогресса, американские и израильские военные стратеги готовились нанести удары через четыре дня - в субботу, 21 февраля", - передает портал.
Как сообщает Axios, операция была отложена по двум причинам. Один источник сказал СМИ, что атака была отложена из-за плохих погодных условий в регионе, другой – для улучшения координации между армиями США и Израиля.
Задержка также открыла возможность для еще одного раунда переговоров с Ираном. Однако оценки того, чему на самом деле была посвящена эта встреча, кардинально расходятся. Согласно одной версии, которую озвучил израильский чиновник, женевские переговоры были нужны лишь для того, "чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является приоритетным направлением Трампа". Другой источник портала утверждает, что перенос удара "был обусловлен тактическими и оперативными соображениями, а сами переговоры носили искренний характер".
Удары по Ирану были нанесены в субботу, 28 февраля, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
