В результате атаки ВСУ в Новороссийске повреждены четыре дома
Четыре дома повреждены в Новороссийске в результате атаки ВСУ, один человек пострадал, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
краснодарский край
происшествия
новороссийск
краснодарский край
Новости
ru-RU
