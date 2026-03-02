Рейтинг@Mail.ru
В результате атаки ВСУ в Новороссийске повреждены четыре дома
01:17 02.03.2026 (обновлено: 01:23 02.03.2026)
В результате атаки ВСУ в Новороссийске повреждены четыре дома
В результате атаки ВСУ в Новороссийске повреждены четыре дома
В результате атаки ВСУ в Новороссийске повреждены четыре дома

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Четыре дома повреждены в Новороссийске в результате атаки ВСУ, один человек пострадал, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Новороссийске из-за атаки беспилотников, по последним данным, повреждены четыре многоквартирных дома. Также есть один пострадавший. По одному из адресов обломки БПЛА попали в квартиру, ранен один человек. Его состояние оценивается как не тяжелое. Пострадавшего оперативно госпитализировали, оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что по всем адресам, где зафиксированы падения фрагментов БПЛА, работают оперативные и специальные службы.
Сочи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
01:16
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
