Аракчи рассказал об отношении Ирана к странам Персидского залива
Аракчи рассказал об отношении Ирана к странам Персидского залива - РИА Новости, 02.03.2026
Аракчи рассказал об отношении Ирана к странам Персидского залива
Тегеран не враждует со странами Персидского залива, несмотря на удары по базам США в регионе, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 02.03.2026
2026
Аракчи рассказал об отношении Ирана к странам Персидского залива
Аракчи: Иран без вражды относится к странам Персидского залива