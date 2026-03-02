Рейтинг@Mail.ru
Аракчи рассказал об отношении Ирана к странам Персидского залива - РИА Новости, 02.03.2026
18:26 02.03.2026 (обновлено: 18:35 02.03.2026)
Аракчи рассказал об отношении Ирана к странам Персидского залива
Тегеран не враждует со странами Персидского залива, несмотря на удары по базам США в регионе, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 02.03.2026
Аракчи рассказал об отношении Ирана к странам Персидского залива

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Тегеран не враждует со странами Персидского залива, несмотря на удары по базам США в регионе, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Министр иностранных дел отметил, что Иран не имеет какой-либо вражды со странами Персидского залива и намерен продолжать отношения, основанные на добрососедстве", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Отмечается, что Аракчи заявил об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И.
"Оборонительный ответ Ирана, который пришелся на американские военные базы в ряде стран Персидского залива, не стоит считать нападением Ирана на эти страны, это наш законный ответ на источник агрессии", - добавил Аракчи.
