США развязали войну против Ирана несмотря на переговоры, заявил Аракчи
16:22 02.03.2026
США развязали войну против Ирана несмотря на переговоры, заявил Аракчи
США развязали войну против Ирана несмотря на переговоры, заявил Аракчи
США развязали войну против Ирана несмотря на прогресс в переговорах, у Ирана не было выбора, кроме как защищаться всеми силами, заявил глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:22:00+03:00
2026-03-02T16:22:00+03:00
США развязали войну против Ирана несмотря на переговоры, заявил Аракчи

Аракчи: США развязали войну против Ирана несмотря на прогресс в переговорах

© AP Photo / Vahid SalemiГлава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. США развязали войну против Ирана несмотря на прогресс в переговорах, у Ирана не было выбора, кроме как защищаться всеми силами, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Текущий раунд переговоров уже достиг позитивного прогресса, однако действия американской стороны нарушают все нормы международного права и пересекают "красные линии" Ирана. Иран не имел иного выбора, кроме как в полной мере осуществлять самооборону", - заявил Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И, их разговор приводит Центральное телевидение Китая.
