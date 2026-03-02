https://ria.ru/20260302/arakchi-2077861424.html
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД - РИА Новости, 02.03.2026
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля на страну, заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:38:00+03:00
2026-03-02T12:38:00+03:00
2026-03-02T12:47:00+03:00
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
аббас аракчи
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_999804a7b80d2f4488867b4452196187.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077772490.html
иран
тегеран (город)
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631333_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8b53ecf8f9e166dbed0301c2f2910702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль, аббас аракчи, арарат мирзоян
Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль, Аббас Аракчи, Арарат Мирзоян
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД
МИД Ирана: Тегеран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля