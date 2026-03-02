Рейтинг@Mail.ru
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД - РИА Новости, 02.03.2026
12:38 02.03.2026 (обновлено: 12:47 02.03.2026)
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля на страну, заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.
"Мы находимся в тотальной войне. Иран в ответ на бесстыдную агрессию подверг ударам оккупированные территории и американские базы в регионе. До тех пор, пока это будет необходимо, мы готовы защищать себя и отомстим за кровь верховного лидера", - сказал он.
Министр заявил об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, соответствующий релиз был опубликован в Telegram-канале МИД Ирана.
ИранТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИзраильАббас АракчиАрарат Мирзоян
 
 
