Дата-центры в ОАЭ работают штатно после попадания БПЛА, сообщили в Amazon
РИА Новости: центры в ОАЭ работают нормально после попадания БПЛА в один из них
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Американская компания Amazon сообщила РИА Новости после попадания БПЛА в один из ее дата-центров в ОАЭ, что другие объекты компании в стране работают в штатном режиме, перебои затронули только один объект.
Ранее телеканал NBC
со ссылкой на компанию сообщил, что один из дата-центров облачной платформы Amazon
в ОАЭ
был выведен из строя после того, как здание подверглось удару. Позднее СМИ сообщали, что объект получил повреждения из-за атаки БПЛА.
"Другие центры в регионе функционируют в штатном режиме. Это событие не повлияло на клиентов, которые запускали свои приложения через другие дата-центры", - сообщили в компании.