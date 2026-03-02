Рейтинг@Mail.ru
Дата-центры в ОАЭ работают штатно после попадания БПЛА, сообщили в Amazon - РИА Новости, 02.03.2026
14:11 02.03.2026
Дата-центры в ОАЭ работают штатно после попадания БПЛА, сообщили в Amazon
Дата-центры в ОАЭ работают штатно после попадания БПЛА, сообщили в Amazon - РИА Новости, 02.03.2026
Дата-центры в ОАЭ работают штатно после попадания БПЛА, сообщили в Amazon
Американская компания Amazon сообщила РИА Новости после попадания БПЛА в один из ее дата-центров в ОАЭ, что другие объекты компании в стране работают в штатном... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, amazon, nbc, оаэ
В мире, Amazon, NBC, ОАЭ
Дата-центры в ОАЭ работают штатно после попадания БПЛА, сообщили в Amazon

РИА Новости: центры в ОАЭ работают нормально после попадания БПЛА в один из них

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Американская компания Amazon сообщила РИА Новости после попадания БПЛА в один из ее дата-центров в ОАЭ, что другие объекты компании в стране работают в штатном режиме, перебои затронули только один объект.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на компанию сообщил, что один из дата-центров облачной платформы Amazon в ОАЭ был выведен из строя после того, как здание подверглось удару. Позднее СМИ сообщали, что объект получил повреждения из-за атаки БПЛА.
"Другие центры в регионе функционируют в штатном режиме. Это событие не повлияло на клиентов, которые запускали свои приложения через другие дата-центры", - сообщили в компании.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через азербайджанскую границу
В миреAmazonNBCОАЭ
 
 
