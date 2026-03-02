https://ria.ru/20260302/amazon-2077894080.html
Дата-центр Amazon в ОАЭ получил повреждения при ударах
Компания Amazon на фоне сообщений об ударах подтвердила РИА Новости, что дата-центр компании в ОАЭ получил повреждения, на объекте произошел пожар. РИА Новости, 02.03.2026
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Компания Amazon на фоне сообщений об ударах подтвердила РИА Новости, что дата-центр компании в ОАЭ получил повреждения, на объекте произошел пожар.
"Около 4.30 по тихоокеанскому времени по центру обработки данных ударили объекты, что вызвало искры и пожар. Пожарная служба отключила электропитание объекта и генераторы, чтобы потушить пламя", — сообщили агентству в компании.
В компании добавили, что в настоящее время ожидают разрешения на восстановление подачи электроэнергии. "После получения разрешения мы обеспечим безопасное восстановление питания и связи. Восстановление подключения займет несколько часов", — уточнили в компании.