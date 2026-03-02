https://ria.ru/20260302/aktsii-2077779828.html
Российский рынок акций растет при дорожающей нефти
Российский рынок акций растет при дорожающей нефти
Российский рынок акций открывает месяц ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций открывает месяц ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск повышается на 1,14% относительно предыдущего закрытия, до 2 831,06 пункта.
Нефть марки Bre
nt дорожает на 5,71% до 77,03 доллара.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.