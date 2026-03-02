Российский рынок акций растет при дорожающей нефти

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций открывает месяц ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск повышается на 1,14% относительно предыдущего закрытия, до 2 831,06 пункта.

Нефть марк и Bre nt дорожает на 5,71% до 77,03 доллара.

Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).