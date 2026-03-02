Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций растет при дорожающей нефти - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/aktsii-2077779828.html
Российский рынок акций растет при дорожающей нефти
Российский рынок акций растет при дорожающей нефти - РИА Новости, 02.03.2026
Российский рынок акций растет при дорожающей нефти
Российский рынок акций открывает месяц ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T07:12:00+03:00
2026-03-02T07:12:00+03:00
экономика
московская биржа
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952617964_0:250:3167:2032_1920x0_80_0_0_2a4b0228cd5a862484d181eb67d70fec.jpg
https://ria.ru/20260302/zoloto-2077764581.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952617964_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_7943a2fdae5c17d7d7493c1348066622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, brent
Экономика, Московская биржа, Brent
Российский рынок акций растет при дорожающей нефти

Российский рынок акций подскакивает на 1,1% при дорожающей на 6% нефти

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций открывает месяц ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск повышается на 1,14% относительно предыдущего закрытия, до 2 831,06 пункта.
Нефть марки Brent дорожает на 5,71% до 77,03 доллара.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Биржевая цена золота впервые с января превысила $5 400 за унцию
02:56
 
ЭкономикаМосковская биржаBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала