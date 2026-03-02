Трое детей погибли при обстреле лагеря беженцев в Афганистане, пишут СМИ

МОСКВА, 2мар - РИА Новости. Пакистанские военные в понедельник утром обстреляли лагерь беженцев в восточной афганской провинции Кунар, в результате чего погибли дети, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.
"Местные источники сообщают, что инцидент произошел около 10 часов утра (08.30 мск.) в районе Хиджратабад уезда Хас-Кунар провинции Кунар. Трое детей погибли, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.
Накануне в этом же районе в результате обстрела лагеря беженцев было ранено трое детей.
В воскресенье министерство по делам беженцев и репатриантов Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором осудило повлекшие жертвы бомбардировки ВВС Пакистана лагерей афганских перемещенных лиц в провинциях Нангархар и Кандагар. В частности, указывалось, что пакистанская армия совершила серию воздушных налетов на лагерь репатриантов "Омри" в уезде Торхам в Нангархаре и лагерь "Анзаргай" в уезде Спинбулдак провинции Кандагар. В результате этих атак несколько беженцев, в том числе женщины и дети, были убиты и ранены.