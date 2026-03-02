Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/afganistan-2077893613.html
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже - РИА Новости, 02.03.2026
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже
Власти Афганистана освободили гражданина России Павла Демченко, который, как писали СМИ, ранее был задержан по подозрению в шпионаже, заявили РИА Новости с... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:02:00+03:00
2026-03-02T14:02:00+03:00
в мире
россия
кабул (город)
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814474958_64:234:800:648_1920x0_80_0_0_799bcaa9b05e4af1c12a6316f90c2ed5.jpg
https://ria.ru/20260212/estonija-2073942382.html
россия
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814474958_150:225:714:648_1920x0_80_0_0_2988b4f04b993f66364d45a87aab005e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кабул (город), афганистан
В мире, Россия, Кабул (город), Афганистан
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже

В Афганистане освободили россиянина Демченко, которого заподозрили в шпионаже

© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Афганистана освободили гражданина России Павла Демченко, который, как писали СМИ, ранее был задержан по подозрению в шпионаже, заявили РИА Новости с посольстве России в Кабуле.
"Российского гражданина Павла Демченко освободили. Его не депортировали", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Демченко был задержан афганскими спецслужбами в провинции Нангархар и доставлен в Кабул.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Эстонии россиянина обвинили в якобы подготовке к шпионажу и выслали
12 февраля, 15:56
 
В миреРоссияКабул (город)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала