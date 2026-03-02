https://ria.ru/20260302/afganistan-2077893613.html
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже - РИА Новости, 02.03.2026
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже
Власти Афганистана освободили гражданина России Павла Демченко, который, как писали СМИ, ранее был задержан по подозрению в шпионаже, заявили РИА Новости с... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:02:00+03:00
2026-03-02T14:02:00+03:00
2026-03-02T14:02:00+03:00
в мире
россия
кабул (город)
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814474958_64:234:800:648_1920x0_80_0_0_799bcaa9b05e4af1c12a6316f90c2ed5.jpg
https://ria.ru/20260212/estonija-2073942382.html
россия
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814474958_150:225:714:648_1920x0_80_0_0_2988b4f04b993f66364d45a87aab005e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кабул (город), афганистан
В мире, Россия, Кабул (город), Афганистан
В Афганистане освободили россиянина, которого заподозрили в шпионаже
В Афганистане освободили россиянина Демченко, которого заподозрили в шпионаже