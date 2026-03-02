https://ria.ru/20260302/aeroport-2078019076.html
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
Международный аэропорт Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах возобновил полеты в ограниченном режиме, заявила пресс-служба правительства эмирата. РИА Новости, 02.03.2026
