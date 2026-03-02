Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
20:36 02.03.2026
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
Международный аэропорт Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах возобновил полеты в ограниченном режиме, заявила пресс-служба правительства эмирата.
2026-03-02T20:36:00+03:00
2026-03-02T20:36:00+03:00
в мире
шарджа (эмират)
абу-даби
дубай
шарджа (эмират)
абу-даби
дубай
в мире, шарджа (эмират), абу-даби, дубай
В мире, Шарджа (эмират), Абу-Даби, Дубай
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов

Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил об ограниченном возобновлении полетов

Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах. Архивное фото
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах возобновил полеты в ограниченном режиме, заявила пресс-служба правительства эмирата.
"Администрация международного аэропорта Шарджи объявила об ограниченном возобновлении полетов из международного аэропорта Шарджи, начиная с сегодняшнего дня, в соответствии со специальным оперативным расписанием и в координации с авиакомпаниями и соответствующими органами", - говорится в заявлении Sharjah Media Office.
Ранее в понедельник вылеты самолетов возобновились из аэропортов Абу-Даби и Дубая.
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта
