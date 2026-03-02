https://ria.ru/20260302/aeroport-2077778851.html
Аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов Израиля по городу
Аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов Израиля по городу - РИА Новости, 02.03.2026
Аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов Израиля по городу
Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте продолжает работу в штатном режиме после ударов израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы,... РИА Новости, 02.03.2026
бейрут
амман (город)
израиль
Аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов Израиля по городу
РИА Новости: аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов ЦАХАЛ по городу