06:55 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/aeroport-2077778851.html
Аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов Израиля по городу
Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте продолжает работу в штатном режиме после ударов израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы,... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
бейрут
амман (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
амман (город)
израиль
в мире, бейрут, амман (город), израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Амман (город), Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов Израиля по городу

БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте продолжает работу в штатном режиме после ударов израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее израильская авиация нанесла две серии ударов по районам южного пригорода Бейрута, в том числе по прилегающим к территории аэропорта.
Согласно данным информационного табло воздушной гавани, большинство авиарейсов в Бейрут и из него отменены. Однако продолжают согласно расписанию летать рейсы ливанской авиакомпании МЕА.
По расписанию из Бейрута в понедельник можно улететь в Милан, Париж, Ларнаку, Амман и ряд других городов, в основном европейских. В 4.40 по местному времени (5.40 по Москве) в Бейруте приземлился борт иорданских авиалиний из Аммана. В 9.00 ожидается рейс из Стамбула.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, заявил президент
06:54
 
В миреБейрутАмман (город)ИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
