"Аэрофлот" запросил слоты для полетов в ОАЭ на 4 марта

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запросила слоты для выполнения полетов в сообщении с ОАЭ на 4 марта и ждет подтверждения от аэропортов и авиавластей, говорится в сообщении авиакомпании.