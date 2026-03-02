https://ria.ru/20260302/aeroflot-2078011621.html
"Аэрофлот" запросил слоты для полетов в ОАЭ на 4 марта
"Аэрофлот" запросил слоты для полетов в ОАЭ на 4 марта - РИА Новости, 02.03.2026
"Аэрофлот" запросил слоты для полетов в ОАЭ на 4 марта
Авиакомпания "Аэрофлот" запросила слоты для выполнения полетов в сообщении с ОАЭ на 4 марта и ждет подтверждения от аэропортов и авиавластей, говорится в... РИА Новости, 02.03.2026
"Аэрофлот" запросил слоты для полетов в ОАЭ на 4 марта
"Аэрофлот" запросил слоты для полетов в ОАЭ на 4 марта и ждет подтверждения