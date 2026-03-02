Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
17:14 02.03.2026 (обновлено: 21:16 02.03.2026)
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ после получения разрешения, сообщил заместитель генерального директора по производству РИА Новости, 02.03.2026
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ после получения разрешения, сообщил заместитель генерального директора по производству ПАО "Аэрофлот" Андрей Семенов.
"Сейчас должны вывезти 4,7 тысячи с лишним пассажиров. Постараемся задействовать максимальные емкости, имеющиеся в парке "Боинг-777". <...> Соответственно, суммарно мы более 1,6 тысячи пассажиров сможем вывезти", — сказал Семенов ИС "Вести".
