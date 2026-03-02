https://ria.ru/20260302/aeroflot-2077954838.html
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ после получения разрешения, сообщил заместитель генерального директора по производству РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:14:00+03:00
2026-03-02T17:14:00+03:00
2026-03-02T21:16:00+03:00
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:141:3130:1902_1920x0_80_0_0_c2384a46e9d94db5159c188b85fffdd6.jpg
https://ria.ru/20260302/biblio-globus-2077944670.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0c63b6732e1ef8ae4087327ec98ff04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, аэрофлот
ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аэрофлот
"Аэрофлот" сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ
"Аэрофлот" после разрешения сможет вывезти более 1,6 тысячи пассажиров из ОАЭ